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Як це бути поруч із м’ясником у палаті? Кислиця до членів Радбезу ООН після атаки по Дніпру

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ракетний удар по будинку у Дніпрі
Фото: ДСНС

Посол України в ООН Сергій Кислиця після влучання російської ракети у багатоквартирний будинок у Дніпрі, звернувся до членів Радбезу ООН.

У соціальній мережі Twitter Кислиця запитав їх, як це бути поруч із м’ясником у палаті, а також, чи відчувають вони теплу та липку кров, коли потискають руку послу РФ в Радбезі ООН Василю Небензі.

До твіту він прикірпив знімок з портретами 15 членів Радбезу ООН, на яких портрет Небензі наче облитий кров’ю.

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— Наступного разу, коли ви потиснете йому руку, подумайте про мирних жителів, убитих російськими ракетами в Дніпрі! Подумайте про це, коли різники говорять про російську церкву, яка благословила російську армію, – написав Кислиця.

14 січня внаслідок ракетної атаки по Дніпру росіяни влучили у багатоквартирний будинок. Зруйновано щонайменше один під’їзд, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день.

Станом на 17.35 у лікарнях уже 27 поранених внаслідок ракетної атаки по житловому будинку у Дніпрі. Також відомо про двох загиблих. Згодом керівник ОВА Дніпропетровщини Дмитро Резніченко повідомив, що кількість жертв зросла до п’яти осіб.

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