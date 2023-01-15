Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Напад на Україну змінив усе: Земан пояснив, чому”дружив” з Путіним

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Милош Земан
Фото: Dreamstime

Президент Чехії Мілош Земан зізнався, що його “дружба” з російським диктатором Володимиром Путіним базувалася винятково на економічній дипломатії, оскільки раніше РФ була постачальником дуже дешевої енергетичної сировини, проте повномасштабне вторнення в Україну все змінило.

– Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було жодних підстав робити якісь виступи проти Путіна. Це перейшло червону лінію тільки після нападу на Україну, тому що це вже те, де навіть економічна дипломатія повинна поступитися, – пояснив політик.

Земан зазначив, що зараз запропонував би президенту РФ вивести війська з України, але сумнівається, що той визнає свої помилки.

– Я б сказав йому абсолютно “по-дружньому”, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він визнав свою помилку тільки на словах і бив себе в груди. Проте насправді він міг би визнати цю помилку, вивівши армію з України, – додав лідер Чехії.

На його думку, якщо Путін не зробить цього, то його позбавлять влади російські солдати або бізнесмени, оскільки санкції суттєво шкодять їхнім інтересам.

Зараз дивляться
Читайте
Росія скоїла злочин проти миру: Земан засудив крадіжку українських територій

Джерело: Ceske Noviny

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка