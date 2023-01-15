Напад на Україну змінив усе: Земан пояснив, чому”дружив” з Путіним

Січень, 15 в 19:49

Президент Чехії Мілош Земан зізнався, що його “дружба” з російським диктатором Володимиром Путіним базувалася винятково на економічній дипломатії, оскільки раніше РФ була постачальником дуже дешевої енергетичної сировини, проте повномасштабне вторнення в Україну все змінило.

– Оскільки я хочу захищати інтереси чеської економіки, у мене не було жодних підстав робити якісь виступи проти Путіна. Це перейшло червону лінію тільки після нападу на Україну, тому що це вже те, де навіть економічна дипломатія повинна поступитися, – пояснив політик.

Земан зазначив, що зараз запропонував би президенту РФ вивести війська з України, але сумнівається, що той визнає свої помилки.

– Я б сказав йому абсолютно “по-дружньому”, щоб він виводив армію з України. Ніхто не хоче, щоб він визнав свою помилку тільки на словах і бив себе в груди. Проте насправді він міг би визнати цю помилку, вивівши армію з України, – додав лідер Чехії.

На його думку, якщо Путін не зробить цього, то його позбавлять влади російські солдати або бізнесмени, оскільки санкції суттєво шкодять їхнім інтересам.

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Джерело: Ceske Noviny