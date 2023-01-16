На Сицилії затримали боса мафії Коза Ностра, який переховувався 30 років

Січень, 16 в 14:36

На Сицилії заарештували найбільш розшукуваного боса мафії в Італії Маттео Мессіну Денаро, який переховувався від поліції близько 30 років. Його вважають босом мафії Коза Ностра.

Мессіну Денаро затримали у приватній клініці у столиці провінції Сицилія, місті Палермо.

Італійські ЗМІ повідомили, що в операції з арешту мафіозі брали участь понад 100 військовослужбовців.

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На відео, поширеному італійськими ЗМІ, видно, як люди стоять на вулиці та аплодують італійській поліції після арешту Мессіни Денаро.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy’s top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run – @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL — Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023

У 1992 році Мессіну Денаро заочно засудили до довічного ув’язнення за численні вбивства. Йдеться, зокрема, про вбивство у 1992 році прокурорів та борців з мафією Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, вибухи у 1993 році в Мілані, Флоренції та Римі, а також викрадення, тортури та вбивство 11-річного сина мафіозі.

Мессіна Денаро якось хвалився, що може “заповнити цвинтар” своїми жертвами.

Він також керував рекетом, незаконним викидом відходів, відмиванням грошей і торгівлею наркотиками для потужного організованого злочинного синдикату Коза Ностра. Повідомляється, що він був протеже Сальваторе Ріїна, глави клану Корлеоне, якого заарештували в 1993 році після 23 років пошуків.

Мессіну Денаро члени клану прозвали Дьяболік — ім’я невловимого злодія з серії коміксів. Він вважається останнім “охоронцем таємниць” Коза Ностри. Багато інформаторів і прокурорів вважають, що він володіє всією інформацією та іменами осіб, причетних до кількох найгучніших злочинів мафії, включаючи вибухи, в результаті яких загинули Фальконе і Борселліно.

Dopo 30 anni di latitanza, catturato dai #Carabinieri il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Si trovava all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche pic.twitter.com/4oO4xNCIjf — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) January 16, 2023

Хоча Мессіна Денаро переховувався з 1993 року, вважалося, що він все ще віддавав накази своїм підлеглим з різних секретних місць.

Протягом десятиліть італійські слідчі часто були близькими, щоб спіймати Мессіну Денаро. Вони вели стеження за його рідними та близькими. Врешті у 2013 році правоохоронці заарештували його сестру Патрицію та кількох соратників. Було накладено арешт на підприємства, пов’язані з Мессіною Денаро.

Роками Мессіна Денаро був символом неспроможності держави досягти вищих ешелонів організованих злочинних синдикатів. МВС Італії назвало 16 січня надзвичайним днем, а арешт – “історичним результатом у боротьбі проти мафії”.

Прем’єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні подякувала збройним силам за роботу із затримання “найважливішого члена мафіозного злочинного угруповання”, додавши: Це велика перемога для держави.

Фото: Ansa