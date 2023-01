На Сицилії затримали боса мафії Коза Ностра, який переховувався 30 років

На Сицилії заарештували найбільш розшукуваного боса мафії в Італії Маттео Мессіну Денаро, який переховувався від поліції близько 30 років. Його вважають босом мафії Коза Ностра.

Мессіну Денаро затримали у приватній клініці у столиці провінції Сицилія, місті Палермо.

Італійські ЗМІ повідомили, що в операції з арешту мафіозі брали участь понад 100 військовослужбовців.

На відео, поширеному італійськими ЗМІ, видно, як люди стоять на вулиці та аплодують італійській поліції після арешту Мессіни Денаро.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy’s top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run – @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023