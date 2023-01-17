Британія хоче переконати США і Канаду відправити Україні танки

Січень, 17 в 14:10

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час дводенного візиту до США і Канади переконуватиме союзників передати Україні більше бойових засобів.

Про це пише Sky News.

– Велика Британія, США та Канада завжди підтримують одне одного, коли це важливо, захищаючи заснований на правилах порядок протягом майже 80 років. Сьогодні ми об’єдналися проти незаконної війни Путіна, і ми продовжуватимемо використовувати наші унікальні міцні зв’язки в сфері оборони та безпеки, щоб гарантувати, що врешті-решт український народ переможе, – сказав Клеверлі перед від’їздом.

Зазначимо, що вчора міністр оборони Британії Бен Воллес оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги, який включає танки Challenge 2, артилерійські снаряди та бронетехніку.

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За інформацією Sky News, Клеверлі хоче наголосити на цьому, аби переконати американців і канадців наслідувати приклад його країни.

Під час поїздки Клеверлі має зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.