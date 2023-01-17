Січень, 17 в 14:34

Німеччина має надати дозвіл Польщі та іншим державам постачати Україні бойові танки Leopard.

Таку думку висловив віцеканцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

– Очевидно, що Україна потребує подальшої підтримки і заслуговує на неї… Думаю, рішення (німецького уряду, – Ред.) буде ухвалено, і воно має бути ухвалено дуже швидко, тому що війна триває, – наголосив Габек в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

За словами міністра, якщо інші країни хочуть допомогти Україні, буде правильно не заважати їм та не блокувати таку військову допомогу.

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– Я вважаю правильним, що якщо інші держави хочуть допомогти, щоб їм не заважали, – повідомив він.

Нещодавно Польща оголосила про готовність надати Україні основні бойові танки Leopard 2 у рамках міжнародної коаліції. Проте потрібно ще отримати дозвіл країни-виробника, тобто Німеччини.

Габек зазначив, що такі країни-союзники по НАТО, як Велика Британія, Польща та Фінляндія, готові поставити бойові танки для ЗСУ. Водночас Берлін при вирішенні питання поставок Leopard орієнтуватиметься насамперед на США.

– США, звичайно, є вирішальним гравцем. Це означає, що на них будуть орієнтуватися, – пояснив міністр.

Він також критично оцінив заяву німецького концерну Rheinmetall, що танки Leopard можна буде доставити Україні не раніше 2024 року. Водночас міністр уникнув відповіді на запитання, чи повинна Німеччина також постачати бойові танки.

Крім того, Габек зазначив, що українська армія “проявила відповідальність”, точно та ефективно використовуючи західне озброєння на полі бою під час звільнення територій України.

Як відомо, на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) 20 січня будуть обговорювати постачання Україні бойових танків Leopard.

Нещодавно німецькі ЗМІ повідомляли, що в Соціал-демократичній партії зростає невдоволення через ненадання Україні танків Leopard 2, в той час як канцлер Німеччини Олаф Шольц роздратований тиском щодо цього.

Днями міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину дозволити постачання танків Leopard Україні.

Джерело: Die Welt