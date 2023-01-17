Січень, 17 в 16:44

Сполучені Штати Америки запроваджують візові обмеження щодо 25 осіб, причетних до підриву демократії в Білорусії.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що влада Білорусі на чолі з самопроголошеним президентом Олекандром Лукашенком продовжує придушувати білоруський народ та його демократичні устремління.

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– До посадових осіб режиму, які стали мішенню сьогоднішньої акції, входять члени Національних зборів Білорусі за їхню роль в ухваленні закону, який санкціонує смертну кару для осіб, засуджених за передбачувані “замахи на терористичні акти” – звинувачення, яке використовується для придушення та залякування демократичної опозиції та громадянського товариства, – йдеться у заяві.

Список осіб, які потрапили під візові обмеженення, не наводиться.

Заява була зроблена після того, як у Білорусі заочно постала перед судом лідерка опозиції у вигнанні Світлана Тихановська за звинуваченням у державній зраді.

За оцінками правозахисників, близько 1,5 тис. осіб ув’язнені в Білорусі за політично вмотивованими звинуваченнями.

40-річна Тихановська виїхала з Білорусі після того, як балотувалася проти Лукашенка на президентських виборах 2020 року, після яких відбулись масові протести щодо передбачуваних фальсифікацій на виборах.

Тихановській, яка зараз мешкає у столиці Литви Вільнюсі, загрожує до 15 років ув’язнення.