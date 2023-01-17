Залужний зустрівся з генералом армії США у Польщі: про що говорили

Січень, 17 в 19:25

У Польщі відбулася перша особиста зустріч головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та очільника об’єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі.

– Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку та допомогу, надану Сполученими Штатами Америки та союзниками Україні, – наголошує головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, у розмові з генералом армії США він окреслив нагальні потреби Збройних сил України, які можуть якнайшвидше прискорити перемогу над російською агресією.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки постійно надають військову підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії.