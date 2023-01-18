Джонсон пояснив, чому не вірить у розпад Росії після її поразки

Січень, 18 в 21:33

Поразка Росії у війні не призведе до її розпаду, вважає експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, додавши, що Захід насамперед має цікавити військова та політична підтримка України.

— Наше завдання – допомогти Україні перемогти так швидко, як можливо. І коли це станеться – то знаєте що буде? Подивіться на опитування в Росії, подивіться як Путін контролює медіа та формування громадської думки в Росії. Йому не буде складно переконати російське населення у тому, що його “спеціальна військова операція” досягла “спеціального успіху”, просто це відбулося у “дуже спеціальний спосіб”, який він усім пояснить, – вважає він.

Водночас, Джонсон вважає, що розпаду РФ після її поразки не слід чекати.

Зараз дивляться

— Я не думаю що це станеться. Я думаю, що Росія – велика, горда, стара країна. Тому Росія не розвалиться. Та я хочу ще раз підкреслити – мета Великої Британії, НАТО, усіх друзів України – не в тому, щоб досягти якихось конкретних змін у Москві. Наша мета – захистити і допомогти Україні, щоби Україна була вільною, суверенною і незалежною, – додав Джонсон.

Він підкреслив, що майбутня безпекова архітектура Європи може дати безпеку не лише Україні, а й Росії.

Джерело: Європейська правда