Січень, 18 в 21:00

Деякі країни Заходу перед початком повномасштабної війни скептично оцінювали шанси України, але їх вдалося переконати у протилежному.

Про це заявив колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю Європейській правді.

Він зазначив, що Берлін та Париж спершу віддавали перевагу переговорам і пошукам компромісу. Джонсон додав, що британський уряд натомість одразу вирішив, що Путін має програти війну.

Зараз дивляться

— Чомусь усі сприймають Путіна з якимись забобонами, хоча підстав для цього нема. Але вони (західні лідери, – Ред.) казали: Ні, це надто сильно – говорити, що Путін програє. Треба знайти інші слова для цього. І я відповідав: Ні, Путін має програти. А Україна має досягти успіху, що означає щонайменше відкинути з усіх територій, які він захопив з 24 лютого. Підкреслю, це щонайменше, – сказав експрем’єр.

Джонсон додав, що переконати інших західних лідерів вдалось за рахунок аргументу, що “фундаментально не існує альтернативи військовому успіху України”.

За його словами, пропозиції колег з європейських столиць щодо мирних планів чи домовленостей з Путіним про мир нівелювалися ще на етапі обговорення.

— Ви не можете ні про що домовитися з Путіним просто через те, що йому настільки очевидно не можна довіряти, – пояснив Джонсон.

Він додав, що саме тому щоразу всі були змушені повертатися до єдиного логічного висновку щодо підтримку України “усім, чим ми можемо, доки Україна не викине путінських загарбників геть зі своєї землі”.

Джерело: Європейська правда