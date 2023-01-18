Розділяю нестерпний біль членів родини: Папа Франциск про ракетний удар по Дніпру

Січень, 18 в 14:36

Папа Римський Франциск засудив російський ракетний удар по багатоквартирному будинку у Дніпрі, внаслідок якого загинули 45 людей, зокрема діти.

Понтифік, як і майже у всіх своїх публічних виступах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого лютого, закликав до миру під час своєї щотижневої загальній аудієнції у Ватикані.

— Минулої суботи черговий ракетний обстріл спричинив багато жертв серед мирного населення, серед яких є діти. Я розділяю нестерпний біль членів родини, – сказав він.

Папа Франциск додав, що кадри та розповіді про цей трагічний епізод є сильним закликом до сумління всіх людей.

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— Не можна залишатися байдужими, – сказав він.

17 січня у Дніпрі завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, який відбувся вдень 14 січня. Ворожа російська атака забрала життя 45 людей, серед яких шестеро дітей.

У багатоповерхівку по вул. Набережна Перемоги влучила одна з крилатих ракет Х-22, яку росіяни запустили з району Курської області близько 15:30.

За попередньо інформацією, ворожий снаряд зруйнував 72 квартири та пошкодив ще понад 230.