Січень, 19 в 10:15

Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон під час свого виступу на Українському сніданку у Давосі заявив, що Україні дуже необхідні танки та реактивні артилерійські системи HIMARS.

Джонсон наголосив, що західні країні чомусь продовжують недооцінювати можливості українців.

За його словами, Захід продовжує турбуватися про те, що начебто не треба провокувати Путіна, що не варто робити кроки до можливої ескалації війни.

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Джонсон також вважає, що Путін не вдасться до застосування ядерної зброї, він лише хоче, щоб світ так думав.

Колишній прем’єр Британії закликає не думати про Путіна, а думати про Україну, про те, як допомогти українцям – дати те, що потрібно для закінчення цієї війни.

– Українці переможуть. Ми весь час недооцінюємо ефективність тієї зброї, яку надали. Я не вірив, що ракети HIMARS будуть настільки ефективними. Але HIMARS став дуже ефективним. Дайте їм (українцям) танки, дайте танки! Ми від цього нічого не втрачаємо, – наголосив Борис Джонсон.

Він ще раз рішуче заявив, що Захід має допомогти Україні перемогти, і що основна увага має бути саме на цьому, а не на Путіні.