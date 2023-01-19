Січень, 19 в 20:35

Молдова попросила у країн-союзників системи протиповітряної оборони, щоб зміцнити свої оборонні можливості.

Про це заявила президент країни Мая Санду.

– Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми теж розраховуємо отримати декілька, – сказала вона.

Також Санду зазначила, що спроби Росії дестабілізувати Молдову поки що не мали успіху.

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– Росія справді намагалася мобілізувати корумповані групи та проросійські партії у Молдові з метою повалення уряду, парламенту та президента, і це не означає, що вона здалася, але нам досі вдавалося підтримувати стабільність, – додала вона.

Про необхідність оснащення Молдови системою протиповітряної оборони заговорили на тлі випадків падіння ракет на молдовській території, що сталися під час масованої ракетної атаки РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 330-ту добу.

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