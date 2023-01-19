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У Швеції двох братів засудили за шпигунство на користь РФ – один отримав довічне

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Окружний суд у Стокгольмі (Швеція)
Фото: Depositphotos

Стокгольмський окружний суд визнав винними братів іранського походження Паяма та Пеймана Кіа у справі про шпигунство на користь Росії за обтяжливих обставин.

Про це повідомляє шведське видання SVT.

Суд над братами Кіа тривав понад рік. В ухвалі суду йдеться, що протягом близько десяти років підсудні надавали допомогу Росії та ГРУ, забезпечуючи Москву інформацію, яка могла поставити під загрозу безпеку Швеції.

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Старшого брата 42-річного Пеймана, у минулому штатного співробітника спецслужб Швеції, засудили до довічного позбавлення волі, а молодшого 35-річного Паяма – до 9 років і 10 місяців ув’язнення.

Слухання проходили у закритому режимі, без доступу журналістів. Повідомляється, що текст судового рішення відредагують перед публікацією, прибравши дані, що можуть становити державну таємницю.

Самі обвинувачені, за словами їхніх адвокатів, своєї провини так і не визнали. Адвокат Пеймана Кіа сказав, що його підзахисний має намір оскаржити вердикт.

Що відомо про справу братів Кіа?

Їх заарештували восени 2021 року. Обом чоловікам було пред’явлено звинувачення за статтею про шпигунство з обтяжливими обставинами. Також Пейману Кіа було висунуто звинувачення за статтею про грубе порушення правил доступу до секретної інформації.

Згідно з обвинуваченням, Пейман Кіа видобував секретну інформацію для росіян, коли служив у шведських спецслужбах та армії. На момент арешту він був шефом служби безпеки в Продовольчому бюро Швеції.

За даними слідства, Паям Кіа підтримував зв’язок із ГРУ, передавав інформацію та отримував золото та гроші. Під час арешту він розламав і викинув жорсткий диск, який потім знайшли слідчі.

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Джерело: SVT

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