У Швеції двох братів засудили за шпигунство на користь РФ – один отримав довічне

Стокгольмський окружний суд визнав винними братів іранського походження Паяма та Пеймана Кіа у справі про шпигунство на користь Росії за обтяжливих обставин.

Про це повідомляє шведське видання SVT.

Суд над братами Кіа тривав понад рік. В ухвалі суду йдеться, що протягом близько десяти років підсудні надавали допомогу Росії та ГРУ, забезпечуючи Москву інформацію, яка могла поставити під загрозу безпеку Швеції.

Старшого брата 42-річного Пеймана, у минулому штатного співробітника спецслужб Швеції, засудили до довічного позбавлення волі, а молодшого 35-річного Паяма – до 9 років і 10 місяців ув’язнення.

A court in #Sweden pronounced sentence on two brothers for espionage in favor of Russia.

Swedish citizens Peyman and Payam Kia were found guilty of passing confidential information to Russian special services. One of them received a life sentence, the other 9 years and 9 months. pic.twitter.com/c6ssX1fUr7

