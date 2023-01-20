Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Месники для України: характеристики американських ЗРК Avenger

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Месники для України: характеристики американських ЗРК Avenger

У новому пакеті військової допомоги Україні наш союзник Сполучені Штати Америки передадуть для ЗСУ вісім одиниць зенітно-ракетних комплексів Avenger (Месник).

У Повітряних силах ЗСУ раніше заявляли, що ЗРК Avenger здатні підсилити роботу норвезьких ЗРК NASAMS та німецьких IRIS-T.

Що це за комплекс Avenger та на що він здатний, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Avenger AN/TWQ-1 – це самохідний зенітно-ракетний комплекс з кулеметом, який забезпечує протиповітряну оборону малої дальності (від 0,5 до 5,5 км). Комплекс ефективний проти крилатих ракет, безпілотників, літаків та гелікоптерів на малих висотах (від 0,5 до 4 км).

Система протиповітряної оборони Avenger розроблена компаніями Boeing (ЗРК) і General Electric (шасі) у 1980-х роках, а на озброєнні з 1989 року. Крім США ЗРК мають на озброєнні Бахрейн, Єгипет, Ірак, Саудівська Аравія, Тайвань, Чилі.

Читайте
Avenger, Bradley та Stryker: США оголосили новий пакет військової допомоги для України на $2,5 млрд

Конфігурація ЗРК Avenger

Avenger здатний уражати повітряні цілі, які йдуть назустріч та навздогін.

ЗРК Avenger (Месник) є високомобільним комплексом, встановлений на базі рухомого шасі двох типів: M998 HMMWV (Humvee) і M1097 Heavy HMMWV (з посиленою бронею). Сам позашляховик, на якому встановлено ЗРК має три конфігурації: базову, Slew-to-Cue (має радари для виявлення цілей, PTZ камери, поворот за сигналом) і Up-Gun (версію розробили для місій в Іраку, замість одного контейнера для ракет встановлено 12,7-мм кулемет Browning M2).

Головне озброєння – дві установки FIM-92 Stinger по чотири ракети на кожну. Ракета Stinger належить до класу земля – повітря.

Тактико-технічні характеристики ЗРК Avenger:

  • дальність ураження – 0,2–5,5 км;
  • висота ураження – 0-3,8 км;
  • розміри – 4,95×2,18×2,64 м;
  • маса – 3900 кг (платформа – 1134 кг);
  • екіпаж – 2 (базовий), або 3 (варіант STC);
  • двигун – Detroit Diesel cooled V-8
  • швидкість – до 105 км/год;
  • дальність руху – 440-560 км.

Озброєння:

  • 8 готових до стрільби ракет FIM-92 Stinger;
  • 1 кулемет M3P калібру 12,7 мм (.50) з електронним спуском, авіаційна модифікація Browning AN/M3, швидкість стрільби — 950–1200 пострілів за хвилину;
  • система наведення: оптичний приціл, лазерний далекомір, інфрачервона голівка самонаведення ракет.

Avenger може працювати в екстремальних погодних умовах. Його інфрачервона камера, комп’ютери, засоби зв’язку та лазерний далекомір виявляють цілі вдень і вночі.

Башта Avenger може бути легко адаптована до різних бойових машин, таких як вантажівки, причепи та гусеничні машини, або використовуватись як дистанційно керована автономна одиниця.

Читайте
Танки, вертольоти і ППО: дев’ять країн оголосили про пакети військової допомоги напередодні Рамштайну

Джерело: Boeing, military.com, military-today.com

Фото: U.S. Armed Forces

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка