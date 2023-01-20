Січень, 20 в 11:51

В останні дні офіційний Берлін заявив, що не відправлятиме свої танки Leopard в Україну або дозволятиме це зробити будь-якій іншій країні, яка має на озброєнні танки німецького виробництва.

Станом на четвер, 19 січня, питання про танки все ще відкрите. У Вашингтоні заявляють, що було б дивно, якби Німеччина передумала, попри певний тиск із боку глави Пентагону Ллойда Остіна.

Німеччина може все ж таки погодитися відправити танки Leopard, якщо тільки США також погодяться передати Києву свої танки M1 Abrams. Але в Пентагоні раніше заявили, що не збираються це робити з огляду на матеріально-технічні витрати на їх утримання.

Зараз дивляться Тепер Білий дім застряг у протистоянні з Німеччиною напередодні ключової зустрічі західних лідерів оборони у Рамштайні. – Вони тримають нас на гачку, – заявив CNN високопосадовець адміністрації Байдена, додавши, що німці вимагають танки за танки й не готові поступатися. Проте у Вашингтоні дуже з великим оптимізмом ставляться до розв’язання питання щодо танків. Щоправда, не всі в уряді США поділяють цей оптимізм. Низка високопосадовців адміністрації Байдена розчаровані тим, що німецькі офіційні особи провели некоректні паралелі між американськими та німецькими танками. Читайте У Росію вони не підуть: Зеленський закликав Німеччину дати Україні танки Leopard Берлін вказує на Вашингтон, якщо Америка вирішить привезти свої бойові танки в Україну, то це полегшить завдання Німеччини. Один західний чиновник пояснив, що для канцлера Олафа Шольца питання про танки для України є червоною лінією, бо наче буде так, що німецькі танки знову [воюють] з Росією. Це таке собі моральне питання для Шольца з історичного погляду. – І якщо вже говорити про моральний складову, то хотілося б, щоб німці в наші дні більше симпатизували Польщі. Не говорячи вже про Україну. Хіба німецькі танки не вбивали українців 80 років тому? Наразі вони можуть захистити їх від російської варварської агресії, – додав він. Крім відправлення танків йдуть масштабніші дебати між США та європейськими союзниками щодо надання Україні сучасного далекобійного озброєння, яке б дозволило Україні бити на відстані до 300 км. Велика Британія, Польща, Фінляндія та країни Балтії наполягають на тому, щоб члени НАТО надали Києву більше важкого озброєння. Особливо у світлі того, що Москва може готуватися до додаткової мобілізації. Читайте Нідерланди готові заплатити за постачання Leopard в Україну – глава Міноборони Британія готова передати Києву 14 своїх танків Challenger. Але Німеччина та США, як і раніше, не хочуть відправляти свої.

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