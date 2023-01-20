Питання відкрите: США та Німеччина поки не спромоглися домовитися про танки для України
В останні дні офіційний Берлін заявив, що не відправлятиме свої танки Leopard в Україну або дозволятиме це зробити будь-якій іншій країні, яка має на озброєнні танки німецького виробництва.
Станом на четвер, 19 січня, питання про танки все ще відкрите. У Вашингтоні заявляють, що було б дивно, якби Німеччина передумала, попри певний тиск із боку глави Пентагону Ллойда Остіна.
Німеччина може все ж таки погодитися відправити танки Leopard, якщо тільки США також погодяться передати Києву свої танки M1 Abrams. Але в Пентагоні раніше заявили, що не збираються це робити з огляду на матеріально-технічні витрати на їх утримання.
Тепер Білий дім застряг у протистоянні з Німеччиною напередодні ключової зустрічі західних лідерів оборони у Рамштайні.
– Вони тримають нас на гачку, – заявив CNN високопосадовець адміністрації Байдена, додавши, що німці вимагають танки за танки й не готові поступатися.
Проте у Вашингтоні дуже з великим оптимізмом ставляться до розв’язання питання щодо танків.
Щоправда, не всі в уряді США поділяють цей оптимізм. Низка високопосадовців адміністрації Байдена розчаровані тим, що німецькі офіційні особи провели некоректні паралелі між американськими та німецькими танками.
Берлін вказує на Вашингтон, якщо Америка вирішить привезти свої бойові танки в Україну, то це полегшить завдання Німеччини.
Один західний чиновник пояснив, що для канцлера Олафа Шольца питання про танки для України є червоною лінією, бо наче буде так, що німецькі танки знову [воюють] з Росією. Це таке собі моральне питання для Шольца з історичного погляду.
– І якщо вже говорити про моральний складову, то хотілося б, щоб німці в наші дні більше симпатизували Польщі. Не говорячи вже про Україну. Хіба німецькі танки не вбивали українців 80 років тому? Наразі вони можуть захистити їх від російської варварської агресії, – додав він.
Крім відправлення танків йдуть масштабніші дебати між США та європейськими союзниками щодо надання Україні сучасного далекобійного озброєння, яке б дозволило Україні бити на відстані до 300 км.
Велика Британія, Польща, Фінляндія та країни Балтії наполягають на тому, щоб члени НАТО надали Києву більше важкого озброєння. Особливо у світлі того, що Москва може готуватися до додаткової мобілізації.
Британія готова передати Києву 14 своїх танків Challenger. Але Німеччина та США, як і раніше, не хочуть відправляти свої.