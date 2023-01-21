Надто серйозний крок: Нідерланди не постачатимуть Україні винищувачі F-16
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Нідерланди поки що не будуть постачати Україні винищувачі F-16. Про це після засідання уряду 20 січня заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.
– Це занадто серйозний крок, – зазначив прем’єр Нідерландів.
За його словами, це питання не порушувалося, оскільки вони не отримували офіційного запиту з Києва про передачу винищувачів.
Водночас 19 січня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив у парламенті, що якщо Україна попросить F-16, уряд розглядатиме таке прохання “відкрито”.
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Раніше міністр оборони країни Кайса Оллонгрен заявляла, що Нідерланди готові сплатити за постачання в Україну танків Leopard у складі коаліції країн-союзниць.
Джерело: Polskie Radio