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Надто серйозний крок: Нідерланди не постачатимуть Україні винищувачі F-16

Валентина Летяк, редакторка стрічки
F-16
Фото: Getty Images

Нідерланди поки що не будуть постачати Україні винищувачі F-16. Про це після засідання уряду 20 січня заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

– Це занадто серйозний крок, – зазначив прем’єр Нідерландів.

За його словами, це питання не порушувалося, оскільки вони не отримували офіційного запиту з Києва про передачу винищувачів.

Водночас 19 січня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив у парламенті, що якщо Україна попросить F-16, уряд розглядатиме таке прохання “відкрито”.

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Раніше міністр оборони країни Кайса Оллонгрен заявляла, що Нідерланди готові сплатити за постачання в Україну танків Leopard у складі коаліції країн-союзниць.

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Джерело: Polskie Radio

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