Путін, певне, посміявся з нерішучості Берліна: політики у ФРН критикують зволікання з танками

Німеччина не змогла продемонструвати рішучу підтримку Україні, відклавши рішення про відправлення в Україну бойових танків Leopard 2.

Про це заявила голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, передає DW.

— Історія дивиться на нас, і Німеччина, на жаль, зазнала невдачі. Принаймні було б правильно дати нашим партнерам зелене світло, — сказала вона, маючи на увазі бажання, зокрема Польщі, постачати Leopard безпосередньо в Україну.

Штрак-Ціммерманн, яка входить до коаліційної партії Вільні демократи, назвала “катастрофою” комунікацію канцлера Олафа Шольца з питання постачання танків.

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З одного боку, Німеччина масово підтримує Україну, але відсутність рішення про поставку бойових танків створює інше враження, додала вона. Політик сказала, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, посміявся б з нерішучості Німеччини.

Експерт із закордонних справ правоцентристської Християнсько-демократичної партії Родеріх Кізеветтер, заявив про серйозну зовнішньополітичну шкоду для Німеччини через відсутність рішення.

— Німеччина зробила ведмежу послугу Україні та своїй власній майбутній позиції, – сказав він газеті Augsburger Allgemeine.

Кізеветтер сказав, що був спантеличений, що Берлін лише щойно наказав провести інвентаризацію танків у Бундесвері, заявивши, що робити це через рік після початку війни Росії в Україні було “соромно і страшно”.

Політик Партії зелених і голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер, погодився, що інвентаризація танків була пізнім, але правильним кроком.

Лідер парламентської групи лівоцентристських соціал-демократів Рольф Мютценіх, заявив газеті Stuttgarter Nachrichten, що необхідно діяти в унісон зі США.

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