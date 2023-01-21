У Молдові всерйоз задумалися про перспективи вступу до НАТО – Politico

Січень, 21 в 8:25

На тлі повномасштабної війни в Україні, розв’язаної Росією, в уряді Молдови обговорюють можливість відмови від нейтрального статусу, закріпленого в Конституції, і вступу до НАТО.

Про це заявила президент країни Майя Санду в інтерв’ю виданню Politico.

– Зараз триває серйозна дискусія… щодо нашої здатності захистити себе, чи можемо ми зробити це самі, чи нам слід стати частиною більшого альянсу, – сказала вона.

За її словами, якщо громадяни Молдови дійдуть висновку, що потрібно змінити нейтралітет, це має відбутися демократичним шляхом.

Зараз дивляться

Однак поки що “російській пропаганді вдалося переконати частину населення, що нейтралітет означає, що не потрібно інвестувати у свій оборонний сектор”, що ми не можемо захистити себе, а це, на думку Санду, неправильно.

Президент країни зазначила, що кроки Кишинева зі зміцнення своєї оборони, не є провокаційними, як стверджують у Кремлі.

– Молдова – мирна країна. Це не Молдова почала війну проти своїх сусідів… Завдяки мужності і стійкості українців, ми не стикаємося з військовими загрозами на даний момент. Ми стикаємося з цілою низкою ризиків, але жоден із них не зрівняється із ситуацією в Україні та з тією ціною, яку платять українці, – зазначила вона.

Незважаючи на те, що Молдова не є членом НАТО, вона співпрацює з цією організацією і робить свій внесок у миротворчі сили під її керівництвом у Косово.

Найсерйознішою перешкодою на шляху подальшої інтеграції Молдови є те, що російські солдати війська базуються на території невизнаного Придністров’я.