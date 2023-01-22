Січень, 22 в 18:07

Іран може вийти із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Як пише Anadolu, про це заявив глава міністерства закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян.

Міністр сказав, що Іран може відкликати свій підпис під Договором про нерозповсюдження ядерної зброї у відповідь на ініціативу Європарламенту внести до списку терористичних організацій Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

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За словами Абдоллахіяна, якщо влада ЄС “не прийме розумний курс і не виправить свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти”.

Зазначимо, що у 2007 році Іран також погрожував світовій спільноті переглянути своє членство в ДНЯЗ, якщо йому заважатимуть реалізовувати ядерну програму.

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї набув чинності 5 березня 1970 року, його учасниками зараз є 191 країна.