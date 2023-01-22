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Марокко передало Україні танки Т-72Б, які пройшли модернізацію в Чехії

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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т-72
Фото: Depositphotos

Марокко передало Україні танки Т-72Б, які пройшли модернізацію на території Чехії. Поки невідомо, яку саме кількість одиниць військової техніки отримає України.

Проте іноземні видання повідомляють, що близько 20 одиниць танків вже було відправлено на поле бою тиждень тому.

Загалом на озброєнні армії Марокко перебувало 148 танків Т-72, 136 одиниць Т-72Б і 12 танків Т-72БК із запасів військ Білорусі, придбаних уживаними понад 20 років тому.

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За даними видання Menadefense, рішення Марокко про постачання танків Україні ухвалили на зустрічі Рамштайн 26 квітня 2022 року, організованій керівництвом США.

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Джерело: Menadefense

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