“Міжнародний трибунал” проти воєнних злочинців: у Варшаві активісти відкрили “посольство РФ”

Січень, 22 в 20:16

Сьогодні, 22 січня, у Варшаві активісти польської організації Lotna Brygada Opozycji відкрили “нове посольство Російської Федерації”, де засудили воєнні злочини РФ.

Про це повідомляє журналістка Факти ICTV Наталя Жуковська. Вона поділилася фотографіями – люди створили перформанс перед будівлею посольства РФ.

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За її словами, під час засідання Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів диктатор Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава російського МЗС Сергій Лавров, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та список співучасників отримали найвищу міру покарання за військову агресію проти України.

Такий перформанс перед будівлею посольства РФ у столиці Польщі провела громадська ініціатива Євромайдан-Варшава.

Учасники акції (майже 2 тис. людей) подякували політикам ЄС за ухвалення відповідної резолюції Європарламентом, закликали лідерів держав-членів ООН терміново створити трибунал і притягнути злочинців до відповідальності.