Під час обшуків у будинку Байдена ФБР виявило нові секретні матеріали – CNN

Січень, 22 в 9:50

У будинку президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні (штат Делавер) слідчі Мін’юсту і співробітники ФБР під час обшуку, що тривав майже 13 годин, виявили шість документів із грифом “таємно” та супутні матеріали.

Як повідомив особистий адвокат Байдена Боб Бауер, ці документи належать до періоду його роботи в Сенаті.

– Мін’юст також узяв для подальшого вивчення особисті рукописні нотатки, зроблені в роки роботи віцепрезидентом, – додав він.

Бауер зазначив, що обшук будинку Байдена був добровільним.

Зараз дивляться За словами Бауера, Мін’юст “попросив не розголошувати обшук заздалегідь, відповідно до своїх стандартних процедур”. Близько двох тижнів тому ФБР виявило у офісі президента США Джо Байдена 10 секретних документів, датованих 2013-2016 роками і які містять інформацію про Україну, Іран та Велику Британію. До цього у грудні в гаражі будинку у Вілмінгтоні під час ще одного обшуку було виявлено “невелику кількість” записів із секретними позначками, третій обшук був 20 січня. Раніше подібні обшуки ФБР провело у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді. У серпні 2022 року вони виявили секретні документи, які експрезидент, незважаючи на правила, не здав до Національного архіву, коли залишав посаду глави держави. Читайте Під час обшуків у Трампа знайшли файл, який може бути корисним для Путіна – ЗМІ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter