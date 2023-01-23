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Йдеться про дієві кроки: Кулеба анонсував подію, спрямовану на наближення трибуналу над РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Протягом тижня низка держав просуватимуть ідею створення Спеціального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності воєнних злочинців. Йдеться не лише про певні символи, а й дуже конкретні дієві кроки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Щоб побудувати стіну, потрібно класти цеглинку за цеглинкою. Якщо не добудувати і залишити на півдороги, то залишиться символ недобудови. А якщо добудувати, то з’явиться міцна стіна. Резолюція – це ще одна цеглинка в ту стіну, яку ми будуємо, за якою опиняться і російська еліта, і Росія як держава за всі вчинені злочини.

Ви бачите в публічному просторі новини про резолюцію, але на непублічному дипломатичному треку відбувається дуже багато подій, які наближають нас до створення трибуналу.

Зараз дивляться

Міністр закордонних справ анонсував, що одна з цих подій відбудеться протягом тижня. За його словами, держави просуватимуть ідею створення трибуналу.

– Одна з них (подія, – Ред.) відбудеться вже цього тижня – в одному місці збереться група держав, яка буде найактивніше просувати ідею створення спеціального трибуналу. Коли ця подія відбудеться – ми окремо про це розкажемо, але запевняю вас, що йдеться не лише про символи, а про дуже конкретні дієві кроки.

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