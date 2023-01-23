Йдеться про дієві кроки: Кулеба анонсував подію, спрямовану на наближення трибуналу над РФ

Січень, 23 в 19:56

Протягом тижня низка держав просуватимуть ідею створення Спеціального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності воєнних злочинців. Йдеться не лише про певні символи, а й дуже конкретні дієві кроки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Щоб побудувати стіну, потрібно класти цеглинку за цеглинкою. Якщо не добудувати і залишити на півдороги, то залишиться символ недобудови. А якщо добудувати, то з’явиться міцна стіна. Резолюція – це ще одна цеглинка в ту стіну, яку ми будуємо, за якою опиняться і російська еліта, і Росія як держава за всі вчинені злочини. Ви бачите в публічному просторі новини про резолюцію, але на непублічному дипломатичному треку відбувається дуже багато подій, які наближають нас до створення трибуналу.

Зараз дивляться

Міністр закордонних справ анонсував, що одна з цих подій відбудеться протягом тижня. За його словами, держави просуватимуть ідею створення трибуналу.