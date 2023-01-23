Мішель закликав прискорити переговори про конфіскацію активів РФ для відбудови України
Президент Євроради Шарль Мішель закликав країни ЄС прискорити переговори щодо використання конфіскованих активів російського Центробанку на суму $300 млрд для відновлення України, оскільки масштаби руйнувань через війну лише зростають.
– Це питання справедливості та чесності. Це має бути зроблено відповідно до правових принципів, – заявив він в інтерв’ю Financial Times.
Мішель пояснив, що йдеться про управління замороженими активами Центробанку РФ з метою отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на відновлення України.
І він очікує від лідерів ЄС “певного імпульсу” в дискусіях. За його словами, незважаючи на юридичні перешкоди для арешту активів, існує “серйозний політичний інтерес у досягненні прогресу в цьому питанні”.
ЄС та його союзники заморозили сотні мільярдів доларів валютних резервів, розміщених на закордонних рахунках Центробанку РФ ще на початку повномасштабного вторгнення. Згодом посадовці з усієї Європи висунули ідею конфіскації цих активів для використання у відновленні зруйнованої інфраструктури України.
У вересні 2022 року Україна, Брюссель і Світовий банк оцінили вартість реконструкції та відновлення майже у €350 млрд. Проте ця сума постійно зростає, оскільки РФ продовжує атакувати критично важливі об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.
Наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала перевести заморожені активи РФ у фонд, де ними можна було б активно керувати з метою отримання прибутку, який би пішов на відновлення України.