Мішель закликав прискорити переговори про конфіскацію активів РФ для відбудови України

Січень, 23 в 12:11

Президент Євроради Шарль Мішель закликав країни ЄС прискорити переговори щодо використання конфіскованих активів російського Центробанку на суму $300 млрд для відновлення України, оскільки масштаби руйнувань через війну лише зростають.

– Це питання справедливості та чесності. Це має бути зроблено відповідно до правових принципів, – заявив він в інтерв’ю Financial Times.

Мішель пояснив, що йдеться про управління замороженими активами Центробанку РФ з метою отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на відновлення України.

І він очікує від лідерів ЄС “певного імпульсу” в дискусіях. За його словами, незважаючи на юридичні перешкоди для арешту активів, існує “серйозний політичний інтерес у досягненні прогресу в цьому питанні”.

Зараз дивляться Читайте Швейцарія готова віддати Україні заморожені активи РФ, але для цього потрібен референдум ЄС та його союзники заморозили сотні мільярдів доларів валютних резервів, розміщених на закордонних рахунках Центробанку РФ ще на початку повномасштабного вторгнення. Згодом посадовці з усієї Європи висунули ідею конфіскації цих активів для використання у відновленні зруйнованої інфраструктури України. У вересні 2022 року Україна, Брюссель і Світовий банк оцінили вартість реконструкції та відновлення майже у €350 млрд. Проте ця сума постійно зростає, оскільки РФ продовжує атакувати критично важливі об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала перевести заморожені активи РФ у фонд, де ними можна було б активно керувати з метою отримання прибутку, який би пішов на відновлення України.

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