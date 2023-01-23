Нідерланди відправлять до Польщі 8 винищувачів F-35 для охорони повітряного простору НАТО
Нідерланди надішлють вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці цього місяця в рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору.
Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів. За даними Міноборони, у лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступними для охорони повітряного простору НАТО над східною Європою.
– Інші чотири F-35 беруть участь у навчальній програмі з союзниками, так званих заходах пильності. Ці навчання підвищують готовність НАТО на східному фланзі та сприяють співпраці між різними країнами НАТО, – йдеться у повідомленні.
У Міністерстві оборони Нідерландів заявили, що військові винищувачі зможуть відповісти на перехоплення літака протягом декількох хвилин.
– Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інших є резервними, – зазначають у Міноборони Нідерландів.
Уряд Нідерландів також посилив свою підтримку Україні: прем’єр-міністр Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Джо Байденом оголосив про плани відправити системи протиракетної оборони Patriot до Києва.