Нідерланди відправлять до Польщі 8 винищувачів F-35 для охорони повітряного простору НАТО

Січень, 23 в 18:55

Нідерланди надішлють вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці цього місяця в рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів. За даними Міноборони, у лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступними для охорони повітряного простору НАТО над східною Європою.

– Інші чотири F-35 беруть участь у навчальній програмі з союзниками, так званих заходах пильності. Ці навчання підвищують готовність НАТО на східному фланзі та сприяють співпраці між різними країнами НАТО, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони Нідерландів заявили, що військові винищувачі зможуть відповісти на перехоплення літака протягом декількох хвилин.

Зараз дивляться

– Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інших є резервними, – зазначають у Міноборони Нідерландів.

Уряд Нідерландів також посилив свою підтримку Україні: прем’єр-міністр Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Джо Байденом оголосив про плани відправити системи протиракетної оборони Patriot до Києва.