Стрільби та дії під час хімічної атаки: Молдова готується до масштабних військових навчань

Січень, 23 в 21:02

В Молдові пройдуть планові навчання з використанням військової техніки. Для навчань використовують усі полігони військових гарнізонів у країні.

Тренування триватимуть 10 днів, з 24 січня по 4 лютого. В них братимуть учать 400 військовослужбовців, повідомляють у міністерстві оборони.

— Мета навчань – оцінити можливості та практичні навички всіх військовослужбовців: як строковиків, так і контрактників, – зазначають у відомстві.

За сценарієм міністерства, військові виконуватимуть різні завдання з використанням військової техніки, надаватимуть першу допомогу і будуть відпрацьовувати дії в умовах хімічної атаки.

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При цьому в міноборони Молдови наголосили, що проводять навчання відповідно до плану підготовки Національної армії на 2023 рік, і вони не пов’язані з ситуацією в регіоні та війною в Україні.

— У ході навчань колони військових машин переміщатимуться дорогами від полігону до полігону, в центральних, північних та південних районах країни.

В оборонному відомстві Молдови просять громадян зберігати спокій та не спекулювати на тему навчань і переміщення військової техніки.

Джерело: Міноборони Молдови

Фото: Міноборони Молдови