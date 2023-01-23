Берлін найближчим часом ухвалить рішення про танки Leopard для України

Рішення про постачання німецьких танків Leopard до України буде ухвалено найближчим часом, у будь-якому разі.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю телеканалу ARD.

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Він вважає, що в інтересах Німеччини та Європи обміркувати рішення обережно та виважено, а не в поспіху чи легковажності.

До таких факторів належать наслідки безпеки населення Німеччини, адже країна жодним чином не хоче стати учасником війни.

– Це не просто питання постачання чи не постачання цих танків, а й зважування наслідків бездіяльності, а й дії, – заявив Борис Пісторіус.

Міністр оборони також зазначив, що Німеччина вже передала Україні системи, озброєння та обладнання на суму 3,3 млрд євро. Тільки Велика Британія та США передали більше.

Пісторіус також повідомив, що планує відвідати Україну протягом наступних чотирьох тижнів.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не буде передавати Україні танки Leopard, які так просить президент Володимир Зеленський. Шольц наголосив, що Німеччина може все ж передати таки, якщо тільки США передадуть свої Abrams. Проте у Пентагоні відкинули таку можливість, бо танки надто важкі для перельоту і їм потрібне спеціальне обслуговування.

Новий голова комітету у закордонних справах Палати представників, конгресмен Майкл МакКол заявив, що важливо, щоб Сполучені Штати оголосили про постачання танків Україні, адже це підштовхнуло б Німеччину та інші країни зробити те саме.

Джерело: ARD