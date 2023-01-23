Січень, 23 в 13:52

На зустрічі у Рамштайні ухвалили багато хороших рішень для України, заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі 23 січня він наголосив, що західні країни повинні продовжувати військову підтримку України.

Сьогодні ж на зустрічі міністри мають обговорити збільшення фінансової допомоги Україні.

Зараз дивляться – На сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, ми розпочнемо з України. Ми маємо продовжувати військову підтримку України. Ми обговоримо новий транш з Європейського фонду миру, що передбачає більше фінансування для України. Обговоримо рівень військової підтримки після зустрічі в Рамштайні, де, до речі, країни взяли багато зобов’язань, зокрема двосторонні з точки зору залучених ресурсів. Обговоримо ситуацію щодо війни. До нас приєднається (міністр закордонних справ України) Дмитро Кулеба, який візьме участь в обговоренні, – сказав Жозеп Боррель. Читайте Марокко передало Україні танки Т-72Б, які пройшли модернізацію в Чехії Щодо зустрічі в Рамштайні, то вона мала добрий результат. – У Рамштайні досягнули доброго результату з погляду кількості озброєння, яке різні країни-члени, вирішили надати Україні. Не варто недооцінювати результати Рамштайну. Дуже багато добрих рішень прийнято. Кожна країна-член вирішуватиме на національному рівні, що хоче робити, – підкреслив високий представник ЄС. На сьогоднішній зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ обговорюватимуть не лише постачання танків Україні, а й іншу допомогу. – Так, Зеленський запитував про це (про танки – Ред.), серед країн-членів є різні думки, ми обговоримо це сьогодні. Я говорив уже кілька разів: на мою думку, цей вид зброї мають надати українській армії. Але це рішення країн-членів, і ми тут, щоб обговорити це, – наголосив Боррель. Варто зазначити, що сьогодні, 23 січня, на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ мають розглянуть виділення на військову підтримку України сьомого траншу у 500 млн євро з Європейського фонду миру, а також 45 млн євро для забезпечення діяльності Допоміжної військової місії ЄС для України. Читайте Довіра партнерів зростає: Резніков повідомив, коли відбудеться Рамштайн-9

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