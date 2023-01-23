Січень, 23 в 12:42

Найближчі тижні можуть стати вирішальними у розв’язаній РФ повномасштабній війні проти України. Події 2023 року залежать саме від цих тижнів.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo.

– Найближчі тижні, два чи три, є вирішальними. Те, що відбудеться в 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів. Ось що визначить наше майбутнє, – зазначив він.

У зв’язку з цим Мішель наголосив, що Україні потрібно надати всю необхідну допомогу, зокрема й танки.

Зараз дивляться

– Ми маємо бути з Україною та надавати їм всю необхідну підтримку. Ми не можемо підвести їх… Ми повинні дати Україні танки, які їй потрібні просто зараз, – пояснив він.

Голова Євроради уточнив, щодо постачання танків відбуваються “гарячі дебати”, зокрема й щодо надання їх Німеччиною.

Мішель розповів, що поразка України у війні може стати “надзвичайно небезпечним прецедентом” для Європи у майбутньому.

– Не може бути вільної та безпечної Європи без вільної та безпечної України, – додав він.

Як відомо, 23 січня міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять подальшу військову допомогу Україні.

Нещодавно Шарль Мішель побував з офіційним візитом у Києві, зустрівся з керівництвом України та виступив у Верховній Раді. Під час виступу він також наголошував, що “найближчі тижні та місяці будуть вирішальними”, а отже, Україна має отримати більше озброєння: систем протиповітряної оборони, ракет великої дальності та боєприпасів, а головне танки.

Шарль Мішель також повідомив, що Євросоюз підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, який складається з 10 пунктів.

Джерело: El Mundo, Рада ЄС