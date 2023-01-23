Визначать майбутнє: голова Євроради назвав наступні 2-3 тижні вирішальними у війні в Україні
Найближчі тижні можуть стати вирішальними у розв’язаній РФ повномасштабній війні проти України. Події 2023 року залежать саме від цих тижнів.
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo.
– Найближчі тижні, два чи три, є вирішальними. Те, що відбудеться в 2023 році, і багато іншого залежить від наступних кількох тижнів. Ось що визначить наше майбутнє, – зазначив він.
У зв’язку з цим Мішель наголосив, що Україні потрібно надати всю необхідну допомогу, зокрема й танки.
– Ми маємо бути з Україною та надавати їм всю необхідну підтримку. Ми не можемо підвести їх… Ми повинні дати Україні танки, які їй потрібні просто зараз, – пояснив він.
Голова Євроради уточнив, щодо постачання танків відбуваються “гарячі дебати”, зокрема й щодо надання їх Німеччиною.
Мішель розповів, що поразка України у війні може стати “надзвичайно небезпечним прецедентом” для Європи у майбутньому.
– Не може бути вільної та безпечної Європи без вільної та безпечної України, – додав він.
Як відомо, 23 січня міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять подальшу військову допомогу Україні.
Нещодавно Шарль Мішель побував з офіційним візитом у Києві, зустрівся з керівництвом України та виступив у Верховній Раді. Під час виступу він також наголошував, що “найближчі тижні та місяці будуть вирішальними”, а отже, Україна має отримати більше озброєння: систем протиповітряної оборони, ракет великої дальності та боєприпасів, а головне танки.
Шарль Мішель також повідомив, що Євросоюз підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, який складається з 10 пунктів.