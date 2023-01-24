Це перебільшення: Кірбі про чутки щодо “розколу в НАТО” через дискусії про танки Україні

Січень, 24 в 1:25

Надмірно стверджувати, що дискусія щодо постачання танків Україні роз’єднує НАТО. Про це заявив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Він спростував думку про те, що нерішучість Німеччини надати сучасні військові танки Україні начебто розколює НАТО.

– Сказати, що це розколює НАТО або якимось чином ставить під загрозу національну безпеку в Україні через дискусію про танки, – це просто перебільшення, — зазначив Кірбі.

Деякі західні союзники продовжують тиснути на Німеччину, щоб вона дозволила постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2. Проте поки рішення не вдалося ухвалити.

Зараз дивляться Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення планують ухвалити незабаром, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі для переговорів. Кірбі підтвердив, що НАТО ніколи не було так згуртовано, як за останній рік війни в Україні, але визнав, що Організація Північноатлантичного договору ніколи не погоджуватиметься з кожним аспектом будь-якого рішення. Читайте Німеччина не блокує експорт танків Leopard – Боррель

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