Це перебільшення: Кірбі про чутки щодо “розколу в НАТО” через дискусії про танки Україні
Надмірно стверджувати, що дискусія щодо постачання танків Україні роз’єднує НАТО. Про це заявив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.
Він спростував думку про те, що нерішучість Німеччини надати сучасні військові танки Україні начебто розколює НАТО.
– Сказати, що це розколює НАТО або якимось чином ставить під загрозу національну безпеку в Україні через дискусію про танки, – це просто перебільшення, — зазначив Кірбі.
Деякі західні союзники продовжують тиснути на Німеччину, щоб вона дозволила постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2. Проте поки рішення не вдалося ухвалити.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення планують ухвалити незабаром, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Брюсселі для переговорів.
Кірбі підтвердив, що НАТО ніколи не було так згуртовано, як за останній рік війни в Україні, але визнав, що Організація Північноатлантичного договору ніколи не погоджуватиметься з кожним аспектом будь-якого рішення.