ПАРЄ визнала, що РФ розпочала військову агресію проти України у 2014-му, а не 2022 році
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила звіт і резолюцію під назвою Сексуальне насильство в часи конфліктів, присвячену зокрема російській агресії проти України.
Відповідний документ підготувала депутатка з Австрії Петра Байр.
Спершу звіт містив побічні згадки про російську агресію, але його доповнили правками від українських депутатів та парламентарів держав-партнерів.
Зокрема поправка 4 до документу змінювала опис ситуації в Європі. Замість розмитої і фактично некоректної фрази “у 2022 році війна повернулася до нашого континенту”, депутати пропонували записати:
— З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну.
Втім доповідачка та профільний комітет з питань рівності виступили проти. Байр та низка депутатів наполягали, що “збройна агресія РФ проти України почалася у 2022 році”. Але парламентарям з України вдалося переконати колег.
— Я особисто знаю жінок, які стали жертвами насилля під час російської окупації Криму, а потім – нападу на Донецьку та Луганську область, – доводила членам ПАРЄ під час дискусії Євгенія Кравчук.
Після цього правка схвалили з невеликою перевагою: 47 за, 43 проти. Резолюцію з цією нормою затвердили одноголосно: 126 депутатів проголосували за.
Джерело: Європейська правда