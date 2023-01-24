ПАРЄ визнала, що РФ розпочала військову агресію проти України у 2014-му, а не 2022 році

Січень, 24 в 15:41

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) схвалила звіт і резолюцію під назвою Сексуальне насильство в часи конфліктів, присвячену зокрема російській агресії проти України.

Відповідний документ підготувала депутатка з Австрії Петра Байр.

Спершу звіт містив побічні згадки про російську агресію, але його доповнили правками від українських депутатів та парламентарів держав-партнерів.

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Зокрема поправка 4 до документу змінювала опис ситуації в Європі. Замість розмитої і фактично некоректної фрази “у 2022 році війна повернулася до нашого континенту”, депутати пропонували записати:

— З лютого 2014 року Російська Федерація веде агресивну війну проти України, яку вона відновила 24 лютого 2022 року масованим вторгненням в Україну.

Втім доповідачка та профільний комітет з питань рівності виступили проти. Байр та низка депутатів наполягали, що “збройна агресія РФ проти України почалася у 2022 році”. Але парламентарям з України вдалося переконати колег.

— Я особисто знаю жінок, які стали жертвами насилля під час російської окупації Криму, а потім – нападу на Донецьку та Луганську область, – доводила членам ПАРЄ під час дискусії Євгенія Кравчук.

Після цього правка схвалили з невеликою перевагою: 47 за, 43 проти. Резолюцію з цією нормою затвердили одноголосно: 126 депутатів проголосували за.

Джерело: Європейська правда