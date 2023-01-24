Січень, 24 в 17:39

В Європейському Союзі вітають зусилля української влади на шляху викорінення корупції, зокрема серед високопосадовців.

Про це заявила сьогодні на брифінгу офіційна представниця Єврокомісії Ана Пісонеро, коментуючи хвилю відставок в уряді України.

– Ми взяли до уваги повідомлення, що Національне антикорупційне бюро розслідує ці випадки. Існує загальне правило, що ми не коментуємо триваючі розслідування. Але ми вітаємо той факт, що українська влада ставиться до цього серйозно, – наголосила Пісонеро.

Представниця Єврокомісії нагадала, що на шляху до членства в Євросоюзі Україна зобов’язалася посилити боротьбу с корупцією, зокрема й на високому рівні. Цей пункт є у висновку Єврокомісії щодо заявки нашої держави на вступ до ЄС.

Зараз дивляться

Пісонеро наголосила, що Україна вже здійснила кілька важливих кроків на шляху боротьби з корупцією, зокрема призначила нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та проводить відбір директора Національного антикорупційного бюро.

– Безумовно, необхідні подальші дії та зусилля щодо зміцнення антикорупційних інституцій, – додала вона.

Пісонеро нагадала, що Єврокомісія восени 2023 року оцінить прогрес у впровадженні реформ, якого досягнула Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС. Вона додала, що антикорупційні заходи також є однією з умов надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги на €18 млрд.

– Антикорупційна діяльність є ключовим фактором у процесі розширення Євросоюзу, а також умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС. Очевидно, що Європейський Союз має різні засоби та механізми контролю за тим, як і куди використовуються фонди ЄС. Ми перебуваємо у тісному контакті з владою України, щоб гарантувати, що… кошти використані належним чином, – повідомила Пісонеро.

Як відомо, нещодавно правоохоронці затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за підозрою в отриманні $400 тис. хабаря під час закупівлі генераторів. Згодом його звільнили з посади.

Зранку 24 січня Кабінет міністрів звільнив ще двох заступників міністра розвитку громад: Івана Лукерю та В’ячеслава Негоду.

Крім того, звільнено заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який подав у відставку на тлі скандалу із закупівлями продуктів для Збройних сил України.

Також погоджено звільнення п’яти очільників обласних державних адміністрацій.