Буде більше хороших новин: Резніков після розмови з міністром оборони США

Січень, 25 в 18:18

Міністр оборони України Олексій Резніков і глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку важливих тем.

Серед них – результати зустрічі Рамштайн-8, постачання танків і технічне обслуговування нового озброєння.

– Незабаром буде оголошено більше хороших новин. Маємо повну довіру та міцну підтримку США. Разом до перемоги, – наголошує міністр оборони України.

Зараз дивляться Резніков не зазначив, про які саме хороші новини йдеться, проте можна припустити, що вони стосуватимуться допомоги ЗСУ або постачання нової військової техніки для України. Читайте Для України немає нічого неможливого: світ про надання танків Leopard

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter