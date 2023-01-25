Для України немає нічого неможливого: світ про надання танків Leopard

Після тривалих дискусій у Німеччині ухвалили рішення надати Україні бойові танки Leopard. Йдеться про щонайменше одну роту танків Leopard 2 серії A6 (від 10 до 14 одиниць військової техніки).

Інші партнери та союзники, зокрема, зі скандинавських країн, як повідомляють іноземні журналісти, також планують передати Києву бойові танки Leopard 2.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що Україні потрібно дуже багато бойових танків Leopard.

Зараз дивляться

– Перший танковий крок зроблено. Далі – танкова коаліція. Leopard потрібно багато, – наголошує Єрмак.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна захищає свободу, права людини та кожної родини на безпеку. На його думку, це можна лише вибороти.

– Ми захищаємо в Україні не лише незалежність і міжнародний порядок. Ми захищаємо свободу, право кожного на свою мрію, кожної родини на безпеку та щастя бути частиною своєї громади. Все це не може бути подаровано. Все це можна тільки вибороти, – стверджує глава держави.

Україна захищає свободу

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький попереджає, що Росія готує нові екіпажі, намагаючись здійснювати потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту.

Росіяни готуються до нового потужного наступу, тому українцям потрібні бойові танки, щоб відбити атаки та захистити територію своєї країни.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначає, що через 120 год після засідання Рамштайн-8 Україна отримала дозвіл на Leopards.

– Дійсно, Leopards мають гарний вигляд в Україні! Це був довгий і непростий шлях, десятки перемовин, але ми з вами цього досягли! Завдяки героїзму наших захисників і захисниць, завдяки всім українцям, які завзято прагнуть перемоги та роблять для цього все. Це завжди було одним із моїх ключових аргументів у цих перемовинах, – наголошує глава Міноборони.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що для України та партнерів немає нічого неможливого. Він закликає країни, які мають танки Leopard, передати їх Україні для боротьби з російською агресією.

– Так створюється танкова коаліція. Вci, хто сумнівався, що таке може статися, тепер бачать: для України та партнерів неможливе – це ніщо. Я закликаю всіх нових партнерів, які мають на озброєнні танки Leopard 2, приєднатися до коаліції та надати їх якомога більше. Зараз вони доступні, – зазначає очільник МЗС.

Це офіційно: світ підтримує Україну

Експерт з дезінформації та безпеки Марія Авдєєва подякувала всім, хто підтримав передавання танків Leopard для України.

– Тепер це офіційно! Німеччина схвалила відправку в Україну танків Leopard. Величезне дякую всім, хто підтримав, – зазначає вона.

Міністр закордонних справ, депутат парламенту Литви Ґабріелюс Ландсберґіс також підтримує рішення про надання Leopard Україні. Литва є однією з країн, які підтримують державу після повномасштабного вторгнення Росії.

Кореспондент з питань національної безпеки журналу Foreign Policy Джек Деч зазначає, що Україна пройшла нелегкий шлях після початку війни, зокрема, і президент Володимир Зеленський.