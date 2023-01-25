Листи з вибухівками в Іспанії: поліція затримала підозрюваного

Січень, 25 в 14:24

Поліція Іспанії затримала чоловіка, якого підозрюють у надсиланні політикам та дипломатам листів із вибухівкою.

Як повідомили в МВС країни 25 січня, затриманим є 74-річний громадянин Іспанії.

Заарештували його в Міранда-де-Ебро на півночі Іспанії. Наразі в будинку підозрюваного тривають обшуки.

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Нагадаємо, що наприкінці листопада та на початку грудня дипломати та політики почали отримувати листи із вибухівками.

Загалом було зафіксовано шість таких фактів.

Небезпечні листи надійшли на адресу офіційної резиденції прем’єр-міністра Педро Санчеса, до Міністерства оборони Іспанії та авіабази під Мадридом, звідки постачають зброю до України.

Там минулось без жертв та постраждалих.

Однак у посольстві України в Іспанії, на жаль, дістав поранення працівник установи.

Конверт, що надійшов до посольства, вибухнув просто в руках коменданта.

Відразу після цього очільник МЗС України Дмитро Кулеба доручив посилити заходи безпеки в усіх українських дипломатичних установах.

23 січня в The New Yok Times повідомили, що поштовою розсилкою вибухівок дипломатам та політикам у Іспанії керували російські спецслужби, які підключили до цього радикальне расистське угруповання з РФ.