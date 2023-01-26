До Києва приїхали аудитори з США для контролю за розподілом військової допомоги – Нуланд

Січень, 26 в 21:02

Американські аудитори разом із консультантами Світового банку та групи компаній Deloitte працюють у Києві для контролю за розподілом військової допомоги та зброї, наданих Україні від США.

За словами заступника держсекретаря з політичних питань Державного департаменту Вікторії Нуланд, США підтримують реформи та антикорупційні заходи в Україні.

– Ми продовжуємо підтримувати важливі реформи та антикорупційні заходи українського уряду по всій країні, — сказала Нуланд на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату.

Її коментарі прозвучали на тлі того, що члени Конгресу від Республіканської партії заявили про бажання вжити додаткових зусиль для нагляду за тим, куди передається підтримка Україні від США.

Зараз дивляться

Цього тижня Державний департамент заявив, що корупційний скандал в Україні не стосується багатомільярдної військової та гуманітарної допомоги від США, оскільки Вашингтон ретельно відстежує всі витрати.