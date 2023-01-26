Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Дискусії про винищувачі для України вже почалися, але вони будуть непростими – Politico

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Дискусії про винищувачі для України вже почалися, але вони будуть непростими – Politico
Фото: Getty Images

Дискусії про постачання Києву сучасних винищувачів уже почалися. Їх ініціювали українські чиновники за підтримки країн Балтії. Про це пише видання Politico з посиланням на інформацію, отриману від кількох західних військових та дипломатів.

– Наступним природним кроком будуть винищувачі, – сказав дипломат з північноєвропейської країни.

Проте, на його думку, ймовірно, ці дебати виявляться ще більш суперечливими, ніж суперечка про постачання танків, оскільки Вашингтон сказав Києву, що постачання літаків “наразі не розглядається”.

– Існує червона лінія. Але минулого літа у нас була червона лінія щодо реактивних систем залпового вогню HIMARS, і вона посунулася. Потім були бойові танки, і вона теж зсунулася, – наголосив він.

Інший високопосадовець з європейської держави також звернув увагу на швидкість, з якою зростає постачання західної зброї Києву, і прогнозує розгляд цього питання за два-три тижні.

Зараз дивляться

Глави Міноборони країн-союзників України мають у лютому провести наступне засідання на американській військовій базі Рамштайн, на якому ключовим питанням буде авіація і повітряна підтримка.

Читайте
Україна не отримає F-16 вже завтра, але питання розблоковано – Подоляк

Джерело: Politico
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка