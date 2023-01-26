Leopard для України: Канада може приєднатися до “танкової коаліції”
Канада розглядає можливість постачання Україні чотирьох танків Leopard 2. Уряд може оголосити про безоплатну передачу танків уже сьогодні.
Про це повідомляє телеканал CBC News із посиланням на високопоставлені джерела.
Одне з джерел повідомило, що Канада, найімовірніше, відправить Україні танки Leopard 2A4 — найстаріші канадські збройні сили, що є на озброєнні. Ці танки Канада купила у Нідерландів під час афганської війни.
Раніше прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада надаватиме більше підтримки Україні.
– Ми й надалі надаватимемо будь-яку підтримку Україні. Сьогодні я не робитиму жодних заяв, але можу сказати вам, що ми дуже, дуже уважно вивчаємо, що ще можемо зробити для підтримки України, — заявив Трюдо в середу.
Раніше у середу канцлер Олаф Шольц оголосив, що Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard 2. Того ж дня президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати надішлють в Україну 31 танк M1 Abrams.
Минулого тижня Велика Британія оголосила, що передасть для ЗСУ 14 танків Challenger 2. У середу міністр оборони Норвегії оголосив, що його країна також передасть танки Leopard 2 Україні, приєднавшись до Польщі, Фінляндії, Іспанії та Нідерландів.
Волтер Дорн, професор оборонних досліджень у Королівському військовому коледжі, сказав, що передання танків, оголошене іншими країнами, посилило тиск на Канаду зробити те саме.
– Я думаю, що США чинитимуть тиск на Канаду, щоб вона розщедрилася на танки Leopard 2, тому що Leopard 2 будуть основою українських танкових військ, – сказав він.
Дорн сказав, що танки Abrams сильно відрізняються від танків Leopard 2, і союзники, ймовірно, хочуть, щоб Україна мала більш однорідний парк важкої бойової техніки, щоб можна було постачати запчастини і ремонтувати на полі бою.
Дорн також зазначив, що у західних танків краща броня, у них більше потужності, а отже, легше зможуть взяти територію.
– Справді, у [російських] Т-72 немає шансів проти цієї сучаснішої зброї, – заявив професор оборонних досліджень у Королівському військовому коледжі.
Хоча Україна просить 300 танків, але навіть 100 таких машин мали б суттєве значення на полі бою.