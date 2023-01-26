Канада розглядає можливість постачання Україні чотирьох танків Leopard 2. Уряд може оголосити про безоплатну передачу танків уже сьогодні.

Про це повідомляє телеканал CBC News із посиланням на високопоставлені джерела.

Одне з джерел повідомило, що Канада, найімовірніше, відправить Україні танки Leopard 2A4 — найстаріші канадські збройні сили, що є на озброєнні. Ці танки Канада купила у Нідерландів під час афганської війни.

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Раніше прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада надаватиме більше підтримки Україні.

– Ми й надалі надаватимемо будь-яку підтримку Україні. Сьогодні я не робитиму жодних заяв, але можу сказати вам, що ми дуже, дуже уважно вивчаємо, що ще можемо зробити для підтримки України, — заявив Трюдо в середу.

Раніше у середу канцлер Олаф Шольц оголосив, що Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard 2. Того ж дня президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати надішлють в Україну 31 танк M1 Abrams.

Минулого тижня Велика Британія оголосила, що передасть для ЗСУ 14 танків Challenger 2. У середу міністр оборони Норвегії оголосив, що його країна також передасть танки Leopard 2 Україні, приєднавшись до Польщі, Фінляндії, Іспанії та Нідерландів.

Волтер Дорн, професор оборонних досліджень у Королівському військовому коледжі, сказав, що передання танків, оголошене іншими країнами, посилило тиск на Канаду зробити те саме.

– Я думаю, що США чинитимуть тиск на Канаду, щоб вона розщедрилася на танки Leopard 2, тому що Leopard 2 будуть основою українських танкових військ, – сказав він.

Дорн сказав, що танки Abrams сильно відрізняються від танків Leopard 2, і союзники, ймовірно, хочуть, щоб Україна мала більш однорідний парк важкої бойової техніки, щоб можна було постачати запчастини і ремонтувати на полі бою.

Дорн також зазначив, що у західних танків краща броня, у них більше потужності, а отже, легше зможуть взяти територію.

– Справді, у [російських] Т-72 немає шансів проти цієї сучаснішої зброї, – заявив професор оборонних досліджень у Королівському військовому коледжі.

Хоча Україна просить 300 танків, але навіть 100 таких машин мали б суттєве значення на полі бою.