Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) планує застосовувати нові правила розгляду міждержавних скарг проти Росії в умовах, коли країна-агресор ігнорує будь-які запити.

Про це повідомила на щорічній звітній конференції президентка ЄСПЛ Шиофра О’Лірі.

За її словами, в 2023 році суд провів засідання, під час якого напрацював зміни до правил розгляду міждержавних скарг. Насамперед йдеться про скаргу, яку Україна подала проти РФ після початку повномасштабної війни.

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– Для нас є абсолютним пріоритетом міждержавні кейси, – зазначила президентка ЄСПЛ.

О’Лірі наголосила, що Росія зараз не відповідає на листи від ЄСПЛ та не озвучує суду свою позицію за позовами. Така ситуація вимагає від Європейського суду з прав людини зміни підходів до розгляду скарг проти РФ.

– Відмова держави від співпраці з судом не зупиняє розгляд. Тому ми вирішили, що надсилаємо до Росії запит на співпрацю, не отримуємо відповіді і рухаємося далі по процедурі, – пояснила О’Лірі.

Вона уточнила, що, окрім міждержавних скарг, ЄСПЛ планує завершити розгляд індивідуальних заяв проти РФ. Країна-агресор наразі перебуває на другому місці за кількістю скарг (16 тис.), поданих проти неї до ЄСПЛ.

– Суд буде і надалі розглядати накопичені 16 тис. скарг проти Росії, які стосуються періоду, коли РФ була членом Ради Європи. Росія відповідальна за порушення Конвенції (про захист прав людини, – Ред.) у той період, – розповіла президентка ЄСПЛ.

Як відомо, в червні минулого року Україна подала новий позов проти РФ до Європейського суду з прав людини, який стосується повномасштабного вторгнення російських військ. Київ вимагає від агресора компенсацію завданих збитків.

До позову України проти РФ вирішили приєднатися понад 20 інших країн.

25 січня ЄСПЛ визнав прийнятною справу України та Нідерландів проти РФ. У цьому позові йдеться про окупацію Донбасу в 2014 році, порушення прав людини на тимчасово захоплених Росією територіях та збиття Boeing 777 рейсу MH17.

Росія з 16 вересня минулого року перестала бути учасницею Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з її виключенням з Ради Європи. Проте ЄСПЛ може розглядати злочини РФ, вчинені до цієї дати.

Джерело: Європейська правда