Січень, 26 в 17:57

Євросоюз знайшов правові підстави для використання конфіскованих активів російського Центрального банку.

Про це з посиланням на джерела пише агентство Bloomberg.

Видання вказує, що за словами людей, обізнаних із цим питанням, держави-члени Європейського Союзу були проінформовані про те, що блок має юридичні повноваження тимчасово задіяти щонайменше $36,8 млрд активів російського Центрального банку для оплати відновлення України.

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Юридична служба Ради ЄС повідомила дипломатам, що такий план є юридично здійсненним за умови, що активи не будуть експропрійовані й будуть виконані певні умови, повідомили джерела Bloomberg. Ці умови включають дату закінчення терміну дії, фокус на ліквідних активах і ясність щодо того, що основна сума боргу і відсотки будуть повернуті Росії в певний момент.

Євросоюз також вивчає варіанти використання заморожених російських активів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але ця пропозиція є спірною, а обговорення перебувають на дуже попередній стадії.

Крім того, чиновники ЄС і деякі держави-члени занепокоєні юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який може бути створений, особливо щодо використання заморожених активів російського Центрального банку.

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона хоче змусити Росію заплатити за руйнування від її вторгнення “замороженими коштами олігархів і активами її центрального банку”.

Водночас представники Групи семи та ЄС заявили, що немає чітких юридичних підстав для простого арешту активів російських банків і перенаправлення їх в Україну.

Натомість, як перший крок, ЄС розглядає можливість об’єднання активів на рівні ЄС або на міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна використати для фінансування відновлення України – завдання, яке, за оцінками Світового банку, може коштувати щонайменше $350 млрд.

За словами джерел Bloomberg, знайомих із ходом обговорення, хоча деякі юристи ЄС бачать можливість просування вперед, виконавча влада ЄС більш насторожено ставиться до юридичної можливості використання заморожених активів, а також до загальної складності цієї роботи. Чиновники також вважають, що будь-який план має бути реалізований у співпраці з G-7 (Великою сімкою).

Виконавчий орган ЄС також попередив, що буде важко ухвалити рішення, поки не з’явиться більше ясності щодо обсягу активів, які можуть бути використані, і що першим кроком буде їх виявлення. За деякими оцінками, активи російських центральних банків, заморожені за кордоном, становлять $300 млрд. За оцінками офіційних осіб ЄС, приблизно €33,8 млрд із цієї суми перебуває на депозитах у країнах ЄС, хоча ця кількість ще не отримала остаточної оцінки.

При цьому Bloomberg вказує, що управління російськими активами пов’язане з певними ризиками. Під час обговорення з послами ЄС у середу юристи блоку пояснили, що в разі збитків при управлінні блоком російськими активами, компенсацію доведеться виплачувати з бюджету Євросоюзу або за рахунок держав-членів.

Деякі держави-члени ЄС продовжуватимуть домагатися від союзників арешту активів у зв’язку з окремим прагненням притягнути Москву до відповідальності за військові злочини через спеціальний трибунал.