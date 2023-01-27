Січень, 27 в 18:04

Бундесвер склав список зброї та іншого військового обладнання, яке буде закуплено замість поставленого в Україну.

Як повідомляє Deutschlandfunk з посиланням на інформаційне агентство Reuters, у конфіденційному документі перераховано 49 окремих пунктів.

Згідно з цією інформацією, вони включають 14 нових САУ Panzerhaubitzen 2000, 50 транспортних машин Dingo і 22 млн боєприпасів для стрілецької зброї, а також, наприклад, 28 тис. шоломів.

Зараз дивляться

Однак угоду про фінансування досягнуто лише для частини повторних замовлень.

На думку коаліційних кіл Бундестагу, це може стати проблемою для правлячої коаліції.

Наприклад, вказує Deutschlandfunk, можна передбачити, що знадобиться заміна 14 основних бойових танків Leopard-2 A6, а також двох броньованих ремонтно-евакуаційних машин, які мають бути відправлені в Україну.

На думку експертів у галузі оборони, спеціальної кредитної лінії в розмірі €100 млрд буде далеко не достатньо.

Водночас, під час свого першого візиту до військ Німеччини, новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що він забезпечить якнайшвидше поповнення запасів обладнання для Бундесверу. Політик від правлячої партії сказав, що мета повинна полягати в тому, щоб зробити закупівлю зброї, боєприпасів та одягу більш швидкою і стійкою, ніж раніше.