Через війну РФ проти України: Данія хоче збільшити оборонний бюджет

Січень, 27 в 0:41

Данія хоче позбутися державних свят і використати гроші, щоб збільшити оборонний бюджет до цільового рівня НАТО в 2% ВВП до 2030 року, а не до 2033 року, як планувалося раніше.

В уряді кажуть, що прискорений календар необхідний через вторгнення Росії в Україну. Очікується, що цей крок забезпечить в державну скарбницю додаткових 3 мільярдів крон (близько 4 800 000 грн).

План уряду Данії скасувати державні свята, щоб допомогти профінансувати оборонний бюджет через війну в Україні, ставить під загрозу модель соціального забезпечення країни. Профспілковий лідер Данії Лізетт Рісгаард звинуватила політиків у порушенні трудових угод.

Зараз дивляться – Це велика загроза для датської моделі. Політики повинні триматися подалі від питань ринку праці. Якщо вони підуть на це, то нав’яжуть свою волю та порушать наші домовленості, – сказала вона. Данцям доведеться відпрацювати додатковий день, який оплачуватимуть роботодавці. Але державне свято та заробітна плата тим, хто працює в цей день, і тим, хто бере вихідний, уже закріплені в колективних угодах Данії про оплату праці. Нещодавнє опитування, проведене дослідниками ринку Epinion, показало, що переважна кількість данців виступає проти цього кроку, про що не згадувалося під час виборчої кампанії минулої осені. Лише 17% підтримали план, тоді як 75% були проти. Читайте Треба не забувати про економіку: Єрмак розповів, коли запрацює лендліз для України

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