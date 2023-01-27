Польща готова надати Україні ще 60 модернізованих танків, окрім Leopard – Моравецький

Січень, 27 в 10:28

Польща і надалі планує показувати приклад партнерам України, тому готова передати не лише німецькі танки Leopard, а й 60 модернізованих танків, зокрема 30 PT-91.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький в інтерв’ю канадському телеканалу CTV News.

Він нагадав, що саме Варшава першою відправила Києву 250 танків ще пів року тому.

Зараз дивляться

– Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків, з них 30 РТ-91. І крім цих танків, 14 танків, танки Leopard 2, які у нас є, – наголосив лідер Польщі.

За його словами, сучасні танки дуже важливі для українських військ, оскільки запаси Росії оцінюються від кількох тисяч до 15 тис. танків.

– Якщо ми не хочемо, щоб Україна зазнала поразки, ми повинні бути дуже відкритими і сміливими у підтримці Києва, – додав Моравецький.

На його думку, саме ці аргументи були важливими для канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших союзників у Західній Європі у вирішенні питання з Leopard.

Уряд Німеччини 25 січня ухвалив рішення надати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2.

Польща направила Німеччині офіційний запит щодо танків Leopard 2 для України 24 січня.

Джерело: CTV News