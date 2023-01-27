Січень, 27 в 8:56

Міноборони США не може припустити, коли закінчиться війна в Україні й саме тому США віддані своїй довгостроковій підтримці України.

Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

– Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Я маю на увазі, що вона могла б закінчитись завтра, якби так вирішив Володимир Путін. Але, схоже, він не збирається ухвалювати це рішення. Тож війна може тривати до кінця року, може тривати багато років, – зазначила Сабріна Сінгх.

За її словами, саме тому надання Abrams через пакет допомоги USAI (Ініціативу сприяння безпеці України) демонструє довгострокову відданість Україні. США та партнери не збираються терпіти незаконне вторгнення Росії в Україну.

Зараз дивляться

Що ж до наявності танків Abrams на складах США, їх немає у надлишку. Тому на передачу цих танків в Україну підуть місяці. Крім того, українських військових слід навчати поводження з танками, показати як ремонтувати, а це займе багато часу.

– І тому ми використовуємо можливості пакета допомоги USAI, щоб купити ці танки для українців, – зазначила Сінгх.

Вона також наголосила, що Збройним силам України потрібні сучасні засоби озброєння, які можна було б кинути на поле бою прямо зараз чи в найближчому майбутньому. І передача США танків Abrams це демонстрація довгострокових зобов’язань Сполучених Штатів.

25 січня президент США Джо Байден оголосив про передання Україні 31 танка Abrams.

Джерело: Defense.gov