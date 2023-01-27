Угорщина збирається накласти вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони стосуватимуться ядерної енергетики.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час інтерв’ю місцевій радіостанції Kossuth Rádió.

За його словами, санкційні обмеження в сфері енергетики начебто порушують інтереси Угорщини. Саме тому, за словами Орбана, на санкції щодо атомної енергетики РФ “очевидно, необхідно накласти вето”.

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– Є пункти, які явно порушують фундаментальні інтереси Угорщини, і ми повинні накласти на них вето. Це стосувалося нафти, газу. І зараз є нові плани щодо санкцій, тепер вони хочуть поширити їх на атомну галузь. На це, очевидно, слід накласти вето. Це буде велика битва, – наголосив Орбан, якого цитує угорське видання Metropol.

Він стверджує, що антиросійські санкції насамперед шкодять економіці країн Європи, зокрема Угорщини, яка начебто може втратити через це 4,8% ВВП у 2023 році.

– Ми не допустимо санкцій, які ще більше посилять інфляцію в Угорщині. Тут найголовніше – ціна на енергоносії. Тому ми не дозволимо реалізувати план поширення санкцій на ядерну енергетику, – повідомив Орбан, додавши, що “про це не може бути й мови”.

Угорщина вже неодноразово критикувала санкції Євросоюзу проти Росії, запроваджені через повномасштабну війну в Україні. Віктор Орбан твердить, що санкційні обмеження начебто не змогли суттєво послабити Росію, але водночас можуть знищити європейську економіку.

Угорська атомна електростанція Пакш має чотири реактори російського виробництва загальною потужністю близько 2 тис. мегават. Станція отримує ядерне паливо з РФ. АЕС виробляє близько половини всієї електроенергії в країні.

У 2014 році між Росією та Угорщиною було підписано угоду, згідно з якою Будапешт планує розширити станцію Пакш двома реакторами російського виробництва потужністю 1,2 ГВт кожен.

Як відомо, Євросоюз зараз розглядає десятий пакет санкцій проти РФ. Україна наполягає на включенні до нього ядерної галузі РФ, зокрема запровадити санкції проти російської державної компанії Росатом. Проте Угорщина, яка планує разом із РФ розширити свою АЕС, хоче блокувати такі наміри.

Джерело: Kossuth Rádió, Metropol