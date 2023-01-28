Січень, 28 в 11:34

Майже через рік після початку війни Захід нарешті відправить Україні свої бойові танки. Перший батальйон – близько 40 танків, зокрема нові німецькі Leopard 2A6 – може прибути до весни.

Про це пише видання The Washington Post.

США також пообіцяли Україні свої танки Abrams, які відрізняються технічними характеристиками від європейських танків. Таким чином новий пакет допомоги – це такий собі мікс моделей танків, кожна з яких має різні терміни постачання і свої логістичні труднощі.

Зараз дивляться

Деякі військові експерти не впевнені, чи зможуть ці танки допомогти Україні на полі бою. Крім того, українських військових треба ще навчити керувати західними танками.

Україні потрібно щонайменше 300 танків для запланованого контрнаступу. Москва назвала постачання танків ескалацією.

Проте зараз українці очікують передачі 14 танків Challenger 2 із Великої Британії, а також можливого постачання 31 танка M1A2 Abrams зі США. M1A2 – це варіант, вперше прийнятий на озброєння у 1990-х роках. Він включає більш сучасну електроніку і системи наведення, ніж його старший брат M1A1, і 120-мм основну гармату.

Іспанія подумує відправити старі Leopard 2A4, які були законсервовані протягом десяти років і, можливо, потребують капітального ремонту. Німеччина готова дати новий варіант A6, з тепловізором і значно потужнішою скорострільною гарматою.

Але така суміш різних систем танків несе свої логістичні труднощі, сказав Сонні Баттерворт, експерт із танків з оборонної розвідувальної фірми Janes.

Британські Challenger 2 використовують боєприпаси, відмінні від стандарту НАТО. Снаряди для танків Leopard 2 можуть відрізнятися залежно від країни. Іспанський Leopard A4 може мати іншу систему керування вогнем чи радіосистему, ніж фінські, хоча вони, по суті, сумісні, кажуть експерти.

В арсеналі України є лише старі радянські танки Т-72. Нові сучасні потрібні для того, щоб дати відсіч Росії та підтримувати темп контрнаступу на полі бою. Але у довгостроковій перспективі використання кількох типів танків може створити значні логістичні проблеми.

Один американський чиновник сказав, що хоча українські сили продемонстрували хорошу здатність обслуговувати американську техніку на полі бою, експлуатація танків Abrams вимагає серйозної підготовки, зокрема навчання.

За словами експертів, Польща також нарощує власні постачання M1 Abrams і може полегшити логістику та технічне обслуговування.

Одним з основних факторів, що ускладнює обслуговування, є збіднений уран, який використовується в бронепакетах, характерних для американських танків. Броня включає секретні елементи, які Сполучені Штати зазвичай не експортують.

Нагадаємо, що уряд Німеччини 25 січня ухвалив рішення надати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2.