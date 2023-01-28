Уряд Японії затвердив додаткові санкції проти Росії
Уряд Японії затвердив додаткові санкції проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України.
Обмежувальні заходи були схвалені на засіданні кабінету міністрів у п’ятницю, 27 січня, повідомила японська громадська телекомпанія NHK.
За даними NHK, нові санкції включають:
- заморожування активів трьох організацій та 36 осіб, пов’язаних з урядом Росії та проросійськими угрупованнями в Україні;
- заборону на експорт ще 49 організаціям, зокрема російським авіаремонтним заводам;
- внесення додаткових товарів до списку заборонених до вивезення в РФ;
Після зустрічі з журналістами виступив заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейджі Кіхара, який заявив, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою та підтримуватиме Україну.
Раніше стало відомо, що Євросоюз продовжив секторальні економічні санкції проти Росії до 31 липня поточного року.
Санкції охоплюють широкий спектр галузевих заходів, зокрема обмеження в сферах торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.