Уряд Японії затвердив додаткові санкції проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України.

Обмежувальні заходи були схвалені на засіданні кабінету міністрів у п’ятницю, 27 січня, повідомила японська громадська телекомпанія NHK.

За даними NHK, нові санкції включають:

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заморожування активів трьох організацій та 36 осіб, пов’язаних з урядом Росії та проросійськими угрупованнями в Україні;

заборону на експорт ще 49 організаціям, зокрема російським авіаремонтним заводам;

внесення додаткових товарів до списку заборонених до вивезення в РФ;

Після зустрічі з журналістами виступив заступник головного секретаря кабінету міністрів Сейджі Кіхара, який заявив, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою та підтримуватиме Україну.

Раніше стало відомо, що Євросоюз продовжив секторальні економічні санкції проти Росії до 31 липня поточного року.

Санкції охоплюють широкий спектр галузевих заходів, зокрема обмеження в сферах торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші.