Січень, 28 в 12:58

Європейський Союз вивчає можливість створення спеціальної прокуратури, яка б допомагала розслідувати воєнні злочини Росії, вчинені в Україні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

За інформацією журналістів, новий орган спочатку допомагатиме Україні збирати докази злочинів РФ під час війни. Створення прокуратури просувається та отримало широку підтримку серед країн Євросоюзу цього тижня.

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Мандат нового органу ще не визначений, але він буде створений в Євросоюзі. До його складу увійдуть українські та міжнародні прокурори.

Створення прокуратури дозволить ЄС просунутися в одній зі сфер, поки триває вивчення різних варіантів притягнення Росії до відповідальності за вторгнення в Україну.

За даними Bloomberg, Єврокомісія зараз обговорює з Євроюстом (агентством ЄС із судового співробітництва у кримінальних справах) повноваження та мандат міжнародної прокуратури. Роботу органу хочуть пов’язати з діяльністю спільної слідчої групи, куди входять судді, прокурори та правоохоронці з шести держав Євросоюзу, України, Євроюсту та Міжнародного кримінального суду.

Переговори щодо створення прокуратури проходять окремо від питання про міжнародний спеціальний трибунал над РФ, погляди щодо якого розходяться.

За інформацією Bloomberg, переговори про спецтрибунал для розслідування злочину агресії РФ супроводжуються юридичними та політичними суперечками. Політики та юристи досі не змогли дійти згоди. Прорив у питанні створення трибуналу дозволив би притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво РФ, яке віддавало накази на вторгнення в Україну.

Міжнародний кримінальний суд не має повноважень розслідувати злочин агресії. Саме тому необхідно створити новий механізм.

Співрозмовники Bloomberg повідомили, що хоч ідея створення трибуналу над РФ є складною з юридичної точки зору, але її можна реалізувати за достатньої політичної волі.

Євросоюз також розглядає можливість створення координаційного центру при Євроюсті в Нідерландах, щоб полегшити координацію між різними прокурорами та залученими групами. У новоствореному центрі можна було б зберігати докази для їх подальшого використання в майбутніх судових процесах як у національних трибуналах, так і в міжнародному спецтрибуналі, якщо він буде створений.

Як відомо, 19 січня Європарламент підтримав резолюцію про створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Велика Британія вже запропонувала підтримку для створення військового трибуналу щодо керівництва РФ.

А заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що міжнародний трибунал чи інші механізми для притягнення РФ до відповідальності можуть бути готові до літа 2023 року.