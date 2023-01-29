Ізраїль атакував оборонний комплекс в Ірані, щоб стримати військові амбіції Тегерана – ЗМІ

Січень, 29 в 19:24

Ізраїль завдав таємного удару з бойового безпілотника по оборонному комплексу в Ірані через те, що країна разом зі Сполученими Штатами Америки шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на анонімних американських чиновників і людей, які знайомі з перебігом операції.

Зокрема, в Ірані місцеві політики стверджують, що Тегеран запобіг спробі атаки трьох невеликих квадрокоптерів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан.

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За уточненими даними, цей завод розташований біля об’єкта, який належить Іранському центру космічних досліджень. Варто зазначити, що США запровадили санкції проти нього за роботу над іранською програмою балістичних ракет.

У ніч на 29 січня на великих підприємствах у різних районах Ірану спалахнули щонайменше чотири величезні пожежі, які супроводжувалися вибухами.

Зокрема, на оборонному підприємстві в Ісфахані та нафтохімічному заводі в Азершехрі. У Міністерстві оборони Ірану повідомляють, що проти цих об’єктів було здійснено атаку дронами.