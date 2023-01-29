Січень, 29 в 17:13

Іранські ЗМІ повідомили, що до нічних вибухів можуть бути причетні США та військові ще з однієї країни.

За даними видання Al Arabya, військовий завод у місті Ісфахан атакували безпілотниками саме ВМС США. Метою був склад з балістичними ракетами.

Своєю чергою телеканал Al Hadath повідомив, що Ізраїль не має жодного стосунку до військової операції в Ірані.

Зараз дивляться Водночас наголошується, що атака на склад боєприпасів повинна “продемонструвати Ірану і Росії” готовність Вашингтона протистояти будівництву заводів “з виробництва та експорту балістичної зброї”. Нагадаємо, що в ніч проти 29 січня на стратегічних об’єктах в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Було завдано ударів по військових складах, центру виробництва боєприпасів та авіабазі. Читайте Війна виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам – Подоляк про вибухи в Ірані

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