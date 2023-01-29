Ізраїль тут ні до чого: ЗМІ назвали причетних до ударів по військових об’єктах в Ірані
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Іранські ЗМІ повідомили, що до нічних вибухів можуть бути причетні США та військові ще з однієї країни.
За даними видання Al Arabya, військовий завод у місті Ісфахан атакували безпілотниками саме ВМС США. Метою був склад з балістичними ракетами.
Своєю чергою телеканал Al Hadath повідомив, що Ізраїль не має жодного стосунку до військової операції в Ірані.
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Водночас наголошується, що атака на склад боєприпасів повинна “продемонструвати Ірану і Росії” готовність Вашингтона протистояти будівництву заводів “з виробництва та експорту балістичної зброї”.
Нагадаємо, що в ніч проти 29 січня на стратегічних об’єктах в Ірані пролунала серія потужних вибухів. Було завдано ударів по військових складах, центру виробництва боєприпасів та авіабазі.
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